Fidan zhvilloi biseda telefonike me homologët sirian, katarian dhe uzbek mbi luftën rajon

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, të mërkurën zhvilloi biseda telefonike të veçanta me homologët e tij nga Siria, Katari dhe Uzbekistani për të diskutuar rrjedhën e luftës së vazhdueshme në rajon dhe përpjekjet për ta ndalur atë, thanë burime diplomatike.
Sipas burimeve nga ministria e Jashtme e Türkiyes, Fidan bisedoi me ministrin e Jashtëm sirian, Asaad Hassan al-Shaibani, kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm katarian, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si dhe me Bakhtiyor Saidov, ministrin e Jashtëm të Uzbekistanit.
Diskutimet u përqendruan te “trajektoria e luftës në rajon” dhe iniciativat e vazhdueshme të synuara për “ndalimin e armiqësive” në luftën, e cila filloi më 28 shkurt kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit.
Teherani ka kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa, duke targetuar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që presin asetet ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme infrastrukturore, ndërsa ka shqetësuar tregjet globale dhe aviacionin.
Fidan ka qenë i angazhuar në përpjekje diplomatike për të ndalur luftën e vazhdueshme në Lindjen e Mesme. Ai ka zhvilluar shumë biseda telefonike me homologët e tij në rajon, përfshirë ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi, si dhe me zyrtarë të ShBA-së dhe BE-së.