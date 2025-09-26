Fiku i detit – Fruti i egër me vlera të jashtëzakonshme ushqyese

I njohur në popull si fiku i detit apo fik barbar, ky frut i egër mesdhetar po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje për vlerat e tij ushqyese dhe përfitimet që i sjell shëndetit.
Rritet në mënyrë spontane në zonat bregdetare dhe kodrinore të Shqipërisë, kryesisht gjatë muajve korrik-gusht, dhe është i njohur për shijen e ëmbël dhe freskuese, por edhe për fibrat, antioksidantët dhe vitaminat që përmban.
Çfarë përmban fiku i detit?
Vitaminë C – Forcon sistemin imunitar dhe lufton inflamacionin.
Vitaminë B – E rëndësishme për energjinë dhe funksionin e sistemit nervor.
Fibra dietike – Ndihmojnë në tretje dhe përmirësojnë shëndetin e zorrëve.
Antioksidantë natyralë – Luftojnë radikalet e lira dhe ngadalësojnë plakjen e qelizave.
Kalium dhe magnez – Mbështesin shëndetin e zemrës dhe balancën elektrolitike.
Beta-karoten – E shndërruar në vitaminë A, ndihmon shikimin dhe lëkurën.
Përfitimet për shëndetin:
Ul nivelin e sheqerit në gjak, duke qenë i dobishëm për diabetikët.
Ndihmon në uljen e kolesterolit.
Ka efekt detoksifikues për mëlçinë.
Lehtëson problemet me tretjen, sidomos kapsllëkun.
Është i pasur me kalori të ulëta, duke e bërë të përshtatshëm për dieta të ekuilibruara.
Si konsumohet?
Fiku i detit konsumohet i freskët, i qëruar me kujdes për shkak të gjembave të vegjël në lëkurë. Mund të përdoret gjithashtu për reçel, lëngje natyrale, çajra, uthull frutash dhe madje në ëmbëlsira artizanale.
Në disa zona të Mesdheut, përdoret edhe në trajtime kozmetike për lëkurën, për shkak të përmbajtjes së lartë në vajra esencialë dhe vitamina.