Filtri i bllokuar i karburantit: Cilat janë simptomat dhe kur duhet zëvendësuar?!

Filtri i karburantit ka një detyrë të thjeshtë dhe të rëndësishme – të parandalojë që papastërtitë të arrijnë motorin e automjetit. Ka papastërti të vogla në rezervuar dhe karburant (pluhur, grimca korrozioni…), dhe detyra e filtrit është t’i mbledhë ato përpara se të lëvizin dhe të parandalojë dëmtimin e motorit.

Filtrat shpesh ndodhen brenda ose pranë rezervuarit të karburantit (kryesisht automjete më të reja), dhe ndonjëherë ato ndodhen më larg nga rezervuari, diku në tubacionin që çon në motor.

Cilat janë simptomat e filtrit të karburantit të ndotur dhe të keqfunksionuar? Në rastin e një filtri të bllokuar, motori do të marrë më pak karburant sesa pritej, kështu që mund të shfaqen probleme gjatë ndezjes së motorit, mund të ndjeni probleme në funksionim (nga zhurma dhe dridhjet e motorit).

Një nga simptomat është rritja e temperaturës së motorit, dhe gjatë përshpejtimit mund të ndjeni funksionimin e pabarabartë të tij, d.m.th mungesën e nxitimit linear. Për shkak të një filtri të bllokuar, drita e verdhë e motorit në panelin e instrumenteve me siguri do të ndizet.

Së fundi, në kundërshtim me logjikën – do të supozoni se me një filtër të bllokuar, motori do të konsumojë më pak karburant – konsumi rritet sepse motori do të kërkojë më shumë karburant, domethënë pompa e karburantit do të funksionojë me një kapacitet të rritur.

Koha për të ndryshuar filtrin e karburantit ndryshon nga prodhuesi në prodhues, por intervalet janë përgjithësisht nga 40 mijë deri në 60 mijë kilometra. Kujdesuni për të sepse është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e sistemit.