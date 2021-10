Finalja e Ligës së Kombeve Spanjë – Francë, formacionet e mundshme dhe parashikimi i ndeshjes

Spanja dhe Franca do të zhvillojnë sonte (e dielë) duelin interesant në finalen e Ligës së Kombeve.

Franca e cila vjen në finale pas një rikthimi emocionues në gjysmëfinale ndaj Belgjikës, duke përmbysur disavantazhin prej dy golave në pjesën e parë, për t’u rikthyer me tri gola në pjesën e dytë dhe për të prekur finalen e Ligës së Kombeve.

Spanja në anën tjetër arriti që në gjysmëfinale të eleminojë Kampionen e Evropës, Italinë, me rezultat 2-1, në një ndeshje ku Italia ishte me një futbollist më pak që nga minuta e 42-të, pasi Leonardo Bonucci u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë.

Formacionet e mundshme:

Spanja: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso: Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Torres, Oyarzabal

Franca: Lloris; Koundé, Varane, L Hernández; Pavard, Tchouaméni, Pogba, T Hernández; Griezmann; Mbappé, Benzema.

Deklaratat e dy trajnerëve para takimit:

Luis Enrique, trajneri i Spanjës: “Shikoni skuadrën e Francës dhe përbërjen e tyre fillestare; ata luajnë për klubet më të mira dhe janë lojtarë të spikatur. Janë skuadra më e mirë në botë. Tre lojtarët që kanë përpara janë të shkëlqyeshëm dhe të aftë për t’u kthyer çdo lojë. Por ne nuk do të ndryshojmë asgjë në qëndrimin tonë ose idetë tona.

“Ne luajtëm dhe mundëm ekipin më të mirë nga EURO dhe çfarë ka më mirë tani sesa të luajmë me kampionët e botës në fuqi? Unë dua të fitoj një titull kombëtar me Spanjën, kjo është diçka që shumica prej nesh nuk e ka bërë. Një kujtesë se si ndihet të fitosh një turne do të ishte mirë për të gjithë të përfshirë.”

Didier Deschamps, trajneri i Francës: “Është e pamundur të privosh Spanjën nga topi. Është në ADN-në e tyre që të kenë posedimin. Ju mund të shtypni, por jo çdo mënyrë të vjetër.

“Ata janë të aftë të kalojnë topin jashtë edhe nën presion. Ata gjithashtu e shtynë Italinë shumë mirë kur humbën topin. Mbrëmjen pas gjysmëfinales kishte shumë gëzim dhe lumturi dhe do të thoshte se kishte një humor më të lehtë të nesërmen. Kjo i jep besim të gjithëve.

“Spanja ka ruajtur cilësinë e lojës së tyre. Ne kemi më shumë përvojë, por kjo nuk na jep asnjë garanci. Ne do të duhet të kemi të gjithë përbërësit e duhur në mënyrë që të dalim atje dhe të fitojmë trofeun.”

Forma e tyre në ndeshjet e fundit:

Spanja: FFFHBB

Franca: FFBBBB

Parashikim: 1-2