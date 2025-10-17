Finlanda shënon mbi 400 mijë vepra të dyshuara penale në vitin 2025

Finlanda raportoi më shumë se 400 mijë vepra të dyshuara penale gjatë nëntë muajve të parë të këtij viti, një rritje prej 3 për qind krahasuar me vitin 2024, transmeton Anadolu.
Ka pasur rritje të ndjeshme të veprave penale në Finlandë deri më tani në vitin 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, me një total prej 7.800 veprash të dyshuara seksuale, një rritje prej 10 për qind, njoftoi transmetuesi publik YLE, duke cituar të dhënat e publikuara nga Statistikat e Finlandës.
Midis më shumë se 400 mijë veprave penale të raportuara, u bënë 2.200 raportime në lidhje me përhapjen, posedimin ose shikimin e materialeve të shfrytëzimit të fëmijëve, që do të thotë pothuajse 140 për qind më shumë se në vitin e kaluar.
Të dhënat treguan se mbi 90 për qind e këtyre krimeve të dyshuara ndodhën në internet.
Shifrat e fundit zbuluan se si incidentet e dyshuara të vjedhjes në dyqane ishin në rritje në vend, pasi 54 mijë raste u raportuan këtë vit, një rritje prej më shumë se 16 për qind.