Fitimet e Apple tejkalojnë pritshmëritë – mediat zbulojnë detaje

Apple Inc. raportoi të ardhura më të larta se sa pritej për periudhën tremujore që përfundoi më 26 shtator 2026, të nxitura nga shitjet rekord të iPhone-ve gjatë tremujorit të shtatorit.
Megjithatë, aksionet ranë me rreth 3% gjatë tregtimit pas mbylljes së bursës të hënën, ndërsa investitorët i vlerësuan rezultatet e forta në raport me presionin mbi marzhet e fitimit.
Të ardhurat u rritën me 12%, duke arritur në 114,5 miliardë dollarë (102,1 miliardë euro), krahasuar me 102,5 miliardë dollarë (91,4 miliardë euro).
Kompania me seli në Cupertino, Kaliforni, realizoi fitime prej 30,71 miliardë dollarësh (27,4 miliardë euro), ose 2,10 dollarë për aksion, gjatë periudhës korrik-shtator.
Kjo shifër shënon një rritje prej 12% krahasuar me 27,47 miliardë dollarët (24,5 miliardë euro), ose 1,85 dollarë për aksion, të regjistruara në të njëjtën periudhë një vit më parë.
Sipas një sondazhi nga FactSet, analistët prisnin mesatarisht fitime prej 1,99 dollarësh për aksion dhe të ardhura prej 113,4 miliardë dollarësh (101,1 miliardë euro). Të dyja shifrat i tejkaluan këto parashikime.
Megjithatë, një pjesë e përmirësimit të fitimit erdhi nga rimbursimet e tarifave doganore, të cilat shtuan 0,05 dollarë (0,04 euro) për aksion në fitime dhe rritën marzhin bruto të kompanisë me rreth një pikë përqindjeje, duke arritur në 47,9%.
Ky tremujor përfshiu vetëm ditët e para të shitjeve të modeleve premium iPhone 18 Pro. Telefoni i ri i palosshëm i Apple, iPhone Duo, filloi të shitej në tremujorin aktual, ndaj shitjet e tij nuk janë përfshirë në këto rezultate.
Të ardhurat nga iPhone-ët u rritën me 17,5%, duke arritur në 57,6 miliardë dollarë (51,4 miliardë euro), ndërsa shitjet e kompjuterëve Mac u rritën me pothuajse 24%. Të ardhurat nga iPad-ët ranë me 10,4%, ndërsa kategoria e pajisjeve të veshshme, pajisjeve për shtëpi dhe aksesorëve shënoi një rënie prej 7,9%.
Ky është raporti i parë i fitimeve për Apple që kur CEO John Ternus mori drejtimin më 1 shtator, duke zëvendësuar Tim Cook-un.
Ternus theksoi një rimëkëmbje në rajonin e Kinës së Madhe, ku të ardhurat u rritën me 21% gjatë tremujorit dhe me 28% gjatë gjithë vitit fiskal. Ai u shpreh se shitjet e iPhone-ve dhe kompjuterëve Mac nxitën rritjen tremujore.
Megjithatë, analisti i lartë në Investing.com, Jesse Cohen, theksoi në një shënim – të cituar nga MarketWatch – se të ardhurat nga Kina, si dhe ato nga pajisjet që mbahen në trup (wearables) dhe pajisjet për shtëpi, rezultuan më të ulëta sesa prisnin analistët.