Fitimet e Tesla bien me 71 për qind

Fitimet e Tesla ranë me 71 për qind gjatë tre muajve të parë të këtij viti, sipas një njoftimi mbi të ardhurat të publikuar nga kompania. Performanca e kompanisë ishte nën pritshmëritë e analistëve.

Të ardhurat totale ranë me 9 për qind krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 19.3 miliardë dollarë, ndërsa të ardhurat nga shitjet e makinave ranë me 20 për qind gjatë tre muajve të parë të vitit 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat financiare.

Këto detaje të reja financiare vijnë në një kohë kur disa aksionarë i kanë bërë thirrje Elon Musk – i cili aktualisht mban një pozicion të përkohshëm si punonjës i qeverisë dhe mandati i tij skadon muajin e ardhshëm – të tërhiqet nga roli i tij në Shtëpinë e Bardhë dhe të rikthehet me kohë të plotë në drejtimin e Tesla.

Gjatë hapjes së konferencës për të ardhurat të martën, Musk mbrojti punën që po bën me Departamentin për Efiçencë Qeveritare (DOGE) dhe komentoi mbi protestat ndaj Tesla-s, duke thënë, pa dhënë prova, se protestuesit po demonstronin sepse “po merrnin para në mënyrë të paligjshme”.

Ai tha më pas se puna me DOGE ishte e domosdoshme, por shtoi se “puna me qeverinë për të vendosur rregull në financa është kryesisht e përfunduar.”

“Mendoj se duke filluar që nga muaji tjetër, në maj, koha që do t’i kushtoj këtyre do të ulet ndjeshëm”, tha ai.

Musk shtoi se pret të vazhdojë të punojë për qeverinë një ose dy ditë në javë deri në fund të presidencës së Donald Trumpit, “për t’u siguruar që shpërdorimet dhe mashtrimet që i ndaluam të mos rikthehen fuqishëm”.

DOGE ende nuk ka sjell dëshmi për mashtrimet që po pretendohen se janë bërë në të kaluarën.