Sondazh: 79 për qind e gjermanë të pakënaqur me punën e qeverisë

Sipas një sondazhi të kryer së fundmi, 79 për qind e gjermanëve ishin të pakënaqur me performancën e qeverisë, e cila përbëhet nga Unioni Kristian Demokrat (CDU), partia e saj simotër bavareze, Unioni Kristian Social (CSU) dhe Partia Social Demokrate (SPD) e qendrës së majtë, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të kompanisë analitike YouGov, kjo shifër ishte 55 për qind në sondazhin e parë të opinionit të kryer në qershor të vitit 2025.
Ndryshimi i ndjenjës është artikuluar veçanërisht midis votuesve të partisë CDU të kancelarit Friedrich Merz, pasi 48 për qind e tyre ishin të kënaqur me qeverinë në muajin mars, kjo shifër ra në vetëm 34 për qind në muajin prill.
Ndërkohë, partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) aktualisht është forca më e fortë politike në Gjermani. Në sondazhin e fundit, partia raportohet të ketë 27 për qind mbështetje, një rritje prej një pikë përqindjeje nga muaji i kaluar.
Në të kundërt, partitë e koalicionit bashkëqeverisës kanë pësuar humbje të konsiderueshme, pasi CDU/CSU ka rënë me tre pikë përqindjeje në 23 për qind, shifra më e ulët e regjistruar në sondazhin e YouGov që nga dhjetori i vitit 2021.
Partia Socialdemokrate (SPD) qëndron në 13 për qind, një rënie prej një pike përqindjeje. Të Gjelbrit dhe të Majtët në opozitë kanë fituar secila nga një pikë përqindjeje, duke arritur përkatësisht 14 për qind dhe 10 për qind.