Turqia, marrëveshje me Bankën Botërore për financimin e projektit të kalimit hekurudhor në Stamboll

Turqia ka nënshkruar marrëveshje financimi prej 1.67 miliardë eurosh me Bankën Botërore për projektin “Kalimi Hekurudhor i Stambollit Verior” (INRAIL), me qëllim forcimin e rrugëve tregtare ndërkontinentale, raporton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministri turk i Thesarit dhe Financave, Mehmet Simsek dhe drejtuesja e operacioneve në Bankën Botërore, Anna Bjerde, gjatë takimeve pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington.
Simsek tha se marrëveshja është projekti i tretë më i madh i miratuar ndonjëherë nga Banka Botërore, duke shtuar se projekti në tërësi mbështetet nga 8.1 miliardë dollarë financim, rreth 83 për qind e të cilit vjen nga institucione ndërkombëtare.
“Kjo marrëveshje ofron financim, forcon standardet dhe dërgon një sinjal të qartë besimi për tregjet globale”, tha ai. Projekti INRAIL përfshin ndërtimin e një linje hekurudhore të elektrifikuar 127 kilometra me kapacitet të lartë që kalon përmes Bosforit nëpërmjet urës “Yavuz Sultan Selim”, duke anashkaluar zonën metropolitane të Stambollit.
Ai pritet të rrisë ndjeshëm kapacitetin e transportit të mallrave dhe pasagjerëve, të ulë kostot logjistike, të lidhë aeroportet e Stambollit me njëri-tjetrin dhe me rrjetin kombëtar hekurudhor, si dhe të përmirësojë korridoret kryesore të transportit kombëtar dhe ndërkontinental.
Sapo të vihet në funksion, pritet që kapaciteti vjetor i mallrave hekurudhore përmes ngushticës të rritet nga 3 milionë në 50 milionë tonë. Simsek tha se projekti INRAIL do të eliminojë një nga pikat më kritike të ngarkesës përgjatë Korridorit të Mesëm, e cila është rruga më e shpejtë tregtare që lidh Pekinin me Londrën, me një kohë tranziti prej vetëm 18 ditësh.
“INRAIL është më shumë se një lidhje e zakonshme hekurudhore”, tha ai duke shtuar se projekti do të krijojë vende pune me të ardhura më të larta për mbi 400 mijë punëtorë.
Bjerde, nga ana e saj, tha se marrëveshja do të forcojë lidhjen e Turqisë me Evropën, Azinë dhe Lindjen e Mesme, duke rritur tregtinë rajonale dhe globale. Ajo shtoi se ndikimi ekonomik i projektit do të shtrihet në sektorët e prodhimit, bujqësisë dhe shërbimeve.
Zhvillimi i infrastrukturës së transportit në Turqi ka tërhequr 355 miliardë dollarë investime gjatë dy dekadave të fundit, përfshirë 180 miliardë dollarë në projekte rrugore, si dhe zgjerimin e rrjetit të aeroporteve.
Hekurudhat janë fokusi i radhës për zgjerim, me Bankën Botërore që luan rol kyç në këto përpjekje.