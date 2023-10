Fitimi ka qenë i madh, por ajo që kemi humbur ka qenë më e madhe!

“Kajroja ka 1.000 xhamia, por në to nuk shoh qetësinë e imanit, të cilën e shikoja në vitet 30-40.

Çfarë ka ndodhur?

Dhe, në cilën kohë po jetojmë?

Kjo është koha e jetës së ngushtë (vështirë), me gjithë shkencën, shpikjet, videot, televizionin, zbritjen në Hënë, udhëtimet hapësinore, ndarjes së pjesëzave të atomit, operacionet me laser dhe embrioneve në provëza, inxhinierisë gjenetike dhe mrekullive kompjuterike.

Kemi përparuar, fitimi ka qenë i madh dhe kjo është e vërtetë. Por, ajo që kemi humbur ka qenë më e madhe.

Kemi humbur fisnikërinë, njerëzoren, dashurinë, zemërbutësinë, thjeshtësinë, dinjitetin, bukurinë, zemërgjerësinë, hijeshinë dhe pastërtinë.

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Es-sual el-hair”

Nga: Lavdrim Hamja