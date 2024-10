Fituesit e Nobelit për Paqe paralajmërojnë për rrezik të luftës bërthamore

Udhëheqësit e grupit të të mbijetuarve të bombës atomike, të vlerësuar me Çmimin Nobel për Paqe, paralajmëruan të shtunën se rreziku i luftës bërthamore po rritej, duke ripërsëritur thirrjen e tyre për të shfuqizuar armët bërthamore.

“Situata ndërkombëtare po përkeqësohet në mënyrë progresive dhe tani po zhvillohen luftëra pasi vendet kërcënojnë përdorimin e armëve bërthamore”, ka thënë Shigemitsu Tanaka, një i mbijetuar i bombardimeve amerikane të Nagasakit në vitin 1945 dhe bashkëdrejtues i grupit “Nihon Hidankyo”, raporton Reuters.

“Kam frikë se ne si njerëzim jemi në rrugën e vetëshkatërrimit. Mënyra e vetme për ta ndaluar këtë është shfuqizimi bërthamor”, ka shtuar ai.

Në ndarjen e çmimeve për të mbijetuarit, Komiteti Norvegjez i Nobelit theksoi shkatërrimin e bombardimeve atomike të Hiroshimës dhe Nagasakit dhe punën e gjatë të grupit japonez për të çliruar botën nga armët bërthamore.

Përpjekjet e grupit kanë një rëndësi kritike në botën sot, ka thënë komiteti.

Presidenti rus, Vladimir Putin sinjalizoi muajin e kaluar se Moska do të shqyrtonte mundësinë e reagimit me armë bërthamore nëse SHBA-ja dhe aleatët e saj lejojnë Ukrainën të godasë thellë brenda Rusisë me raketa perëndimore me rreze të gjatë. /koha