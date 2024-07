Fjalimi i Ne’tanyahut tregon se ai nuk dëshiron të bëj marrëveshjen e ar’mëpushimit

Zyrtari i lartë i Hamasit, Sami Abu Zuhri i ka thënë Reuters-it se fjalimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu duke iu drejtuar Kongresit Amerikan tregon se ai nuk dëshiron të bëj një marrëveshje armëpushimi në Gaza.

“Fjalimi i Netanyahut ishte plot gënjeshtra dhe ai nuk do të ketë sukses të mbulojë dështimin dhe disfatën përballë rezistencës, [as nuk do të mbulojë krimet e luftës së gjenocidit që ushtria e tij po kryen kundër popullit të Gaza”, tha Ebu Zuhri.

