Fletëvotimet e Zgjedhjeve Lokale të 12 tetorit arrijnë në Kosovë

Rreth 3.6 milionë fletëvotime për dy llojet e Zgjedhjeve Lokale, për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvendet Komunale, kanë arritur pasditen e së enjtes në Kosovë nga Sllovenia.
Këtë e ka konfirmuar për Tëvë1 zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, i cili tha se gjatë javës së ardhshme fletëvotimet do të shpërndahen fillimisht në Qendrat Komunale të Numërimit, ndërsa në ditën e zgjedhjeve do të dërgohen në Qendrat e Votimit.
“Mund t’iu konfirmoj se fletëvotimet për Zgjedhjet Lokale kanë arritur në Kosovë. Gjatë javës së ardhshme ato do të shpërndahen, fillimisht në Qendra Komunale të Numërimit, ndërkaq në ditën e zgjedhjeve do të shpërndahen për në Qendra të Votimit,” tha Elezi.
Sipas KQZ-së, numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të shtypura për zgjedhjet e 12 tetorit është 3,600,820.
“Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për raundin e parë të zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvendet Komunale do të shtypen gjithsej 3,600,820 fletëvotime, nga të cilat 1,800,410 për secilën lloj të zgjedhjeve,” ka bërë të ditur zëdhënësi Elezi.
Ai shtoi se ky numër përfshin fletëvotimet për të gjitha mënyrat e votimit: në vendvotimet e rregullta, votimin me kusht, për personat me nevoja të veçanta, votimin me postë si dhe fletëvotimet rezervë.
Në këtë numër përfshihen edhe 44,310 fletëvotime të dedikuara për votimin me postë nga jashtë Kosovës, të cilat janë shtypur në mesin e muajit shtator, përpara fillimit të periudhës së votimit për votuesit e regjistruar në diasporë.
Sipas të dhënave të Listës Votuese, të drejtë vote në këto zgjedhje kanë 2,025,105 qytetarë që do të votojnë në vendvotimet brenda territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa 43,993 votues janë regjistruar për të votuar përmes postës nga jashtë vendit.
Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 Qendra të Votimit me gjithsej 2,625 vendvotime. Nga to, 910 Qendra të Votimit me 2,571 vendvotime janë të caktuara për votimin e rregullt, ndërsa 38 Qendra të Votimit me gjithsej 54 vendvotime do të jenë në funksion për votimin me kusht.