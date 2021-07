Fondacioni “Freskia” organizon sofrën e Bajramit

Fondacioni “Freskia” organizon aktivitetin “Shtroje një sofër edhe për mua” për Bajram. Në njoftimin në Facebook thuhet:

Fondacioni Freskia njofton të gjithë bamirësit se edhe kësaj radhe do të bëjë organizimin e “Sofrës së Bajramit”. Organizim ky tashmë tradicional që mbahet për nderë të festës së Bajramit. Me që rast, familjeve të jetimëve, familjeve skamnore, familjeve në nevojë dhe atyre në asistencë sociale do t’u dërgohet ushqim i gatshëm për Drekën e Bajramit.

Mbështetja juaj, përgjegjësi për ne andaj le të festojmë të gjithë së bashku.

Po ashtu aty përfshihen të dhënat bankare:

Bank Name: NLB Bank

SWIFT CODE: NLPR XK PR

iBAN CODE: Xk051701001600074675

Beneficiary Name:

FONDACIONI FRESKIA

Me respekt

Fondacioni Freskia