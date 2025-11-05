Fondacioni Hind Rajab ngre padi për krime lufte kundër ish-kryeministrit izraelit Ehud Olmert

Fondacioni Hind Rajab ka paraqitur padi penale në Gjermani, duke akuzuar ish-kryeministrin izraelit Ehud Olmert për krime lufte gjatë ofensivës ushtarake të Izraelit në Gaza në vitet 2008–2009, e njohur si Operacioni “Plumbi i hedhur”, njoftoi grupi, transmeton Anadolu.
Avokatja gjermane Melanie Schweizer dorëzoi padinë në Zyrën e Prokurorit Publik të Berlinit dhe te Prokurori Federal në Karlsruhe, që merret me krime ndërkombëtare sipas Kodit gjerman për Krimet kundër Ligjit Ndërkombëtar (VStGB), thuhet në një deklaratë të fondacionit.
Olmert është planifikuar të paraqitet më 6 nëntor në Berlin në Konferencën për Demokracinë Haaretz.
Fondacioni tha se si kryeministër nga viti 2006 deri në 2009, Olmert mbante përgjegjësi përfundimtare për operacionet ushtarake izraelite në Gaza, të cilat, sipas tij, çuan në vdekjen e më shumë se 1.300 palestinezëve, përfshirë mbi 300 fëmijë, dhe shkatërrime të gjera të infrastrukturës civile.
Organizata të të drejtave të njeriut, përfshirë Misionin e OKB-së për Gjetje Faktesh (Raporti Goldstone), Amnesty International dhe Human Rights Watch, më parë kishin dokumentuar sulmet e dyshimta të paligjshme, përdorimin e fosforit të bardhë në zona të banuara dhe kufizimet e qasjes humanitare gjatë konfliktit.
Duke iu referuar parimit të përgjegjësisë në cilësi të komandantit, padia akuzon Olmertin për autorizim, dështim për të parandaluar ose dështim për të ndjekur veprime që, sipas saj, përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Fondacioni bëri thirrje që autoritetet gjermane të nisnin një hetim, të lëshojnë urdhër arresti dhe të parandalojnë largimin e Olmertit nga vendi.
Gjykatat mund të ndjekin penalisht krime serioze ndërkombëtare pavarësisht vendit ku janë kryer ose shtetësisë së të dyshuarve, sipas ligjit gjerman.
“Viktimat e Gazës meritojnë drejtësi, pavarësisht se sa kohë ka kaluar”, tha Dyab Abou Jahjah, drejtor i përgjithshëm i Fondacionit Hind Rajab. “Ata që janë përgjegjës për krime lufte duhet të dinë se llogaridhënia nuk ka datë skadimi dhe bota po mbyll rrugën ndaj pandëshkueshmërisë”, shtoi ai.