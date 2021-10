Forca të shumta të KFOR-it shkojnë në veri, bëhen gati t’i zëvendësojnë Specialët

Mediat lokale atje raportojnë se një numër i madh i trupave ushtarake të KFOR-it kanë shkuar në veri pasditen e sotme, shkruan lajmi.net.

Gjatë kësaj kohe, helikopterët e kësaj force po patrullojnë mbi qiellin e veriut, teksa serbët bllokues të rrugës po vazhdojnë të qëndrojnë në barrikada.

Ushtarët që tanimë kanë shkuar atje, nesër do të jenë forca e vetme që do të mbeten në këto pika kufitare, pasi që Specialët e Policisë së Kosovës do të tërhiqen.

Kjo pas një marrëveshje të nënshkruar në Bruksel nga pala kosovare dhe ajo serbe, përmes së cilës përveç largimit të specialëve, do të largohen edhe barrikadat e vëna nga serbët.