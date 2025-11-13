Forcat izraelite bastisin qytetin sirian në periferi të Qunietras

Forcat izraelite hynë në qytetin Kwdana në periferi të Quneitras në jugperëndim të Sirisë, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.

Kanali shtetëror Al-Ikhbariyah raportoi mbi bastisjen, pa dhënë detaje të mëtejshme. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi raportin.

Inkursionet izraelite në Quneitra janë intensifikuar kohët e fundit, me vendasit që ankohen për përparimet e Tel Avivit në tokat e tyre bujqësore si dhe për shkatërrimin e qindra hektarëve pyje, arrestimet e banorëve dhe krijimin e pikave të kontrollit ushtarak.

Ushtria izraelite ka kaluar vazhdimisht në territorin sirian, duke kryer sulme ajrore të cilat kanë vrarë civilë dhe shkatërruar pozicione ushtarake, automjete, armë dhe municione që i përkisnin ushtrisë siriane.

Sipas të dhënave qeveritare, ushtria izraelite kishte kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore që nga dhjetori i vitit 2024.

Pas rënies së regjimit të Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI