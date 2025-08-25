Forcat izraelite kryejnë bastisje në Nablus dhe Hebron

Trupat izraelite kanë hyrë në qytetin Aqraba, në jug të Nablusit, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas burimeve lokale për agjencinë Wafa, ushtarët izraelitë përdorën gaz lotsjellës dhe u përplasën me banorët palestinezë, por deri tani nuk raportohet për të lënduar.
Një tjetër bastisje u zhvillua në qytetin Sa’ir, në veri të Hebronit. Pak orë më herët, një i ri dhe një palestinez i moshuar u plagosën në Khirbet al-Qat të Hebronit verior, pasi u sulmuan nga kolonët izraelitë me gurë dhe shkopinj ndërsa po mblidhnin rrush. /mesazhi