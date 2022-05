Forcat izraelite shkatërruan 8 shtëpi të palestinezëve në Bregun Perëndimor – VIDEO

Ushtria izraelite shkatërroi 8 shtëpi të palestinezëve dhe disa struktura të përdorura nga fermerët në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu Agency (AA).

Koordinatori i Komitetit Palestinez për Mbrojtjen dhe Luftën Lokale, Fuad al-Amur, ka dhënë informacion në lidhje me këtë çështje në një deklaratë për AA.

Duke theksuar se 8 shtëpi që u përkisnin palestinezëve u shkatërruan nga forcat izraelite me arsyetimin se ato ishin “pa leje” në zonën rurale në jug të Bregut Perëndimor, Amur tha se ishin shkatërruar edhe disa hambarë dhe struktura të fermerëve.

Koordinatori i Komiteteve të Rezistencës Popullore në jug të Bregut Perëndimor, Ratib al-Jabur, deklaroi se ushtria izraelite kreu një operacion rrënimi në përputhje me vendimin e Gjykatës së Lartë izraelite në kontekstin e dëbimit të banorëve.

Javën e kaluar, Gjykata e Lartë e Izraelit në Kuds hodhi poshtë ankesën e palestinezëve kundër shpalljes së rajonit Mesafir Yatta të qytetit të Hebronit në jug të Bregut Perëndimor që të konsiderohet si “stërvitje për ushtrinë izraelite”.

Refuzimi nga gjykata izraelite i kundërshtimit të palestinezëve për statusin e zonës i hapi rrugën dëbimit me forcë të banorëve.

– Nisma “Mesafir Yatta” e ushtrisë izraelite

Në vitin 2000, ushtria izraelite ngriti një padi për evakuimin e 8 fshatrave në rajonin Mesafir Yatta të Hebronit, ku jetojnë beduinët palestinezë, me pretendimin se ato janë “zona ushtarake”.

Izraeli pretendon se zonat në fjalë janë jashtë përdorimit që nga viti 1980 dhe kërkon zhvendosjen e banorëve, ndërsa palestinezët i mohojnë këto pretendime.

“Mesafir Yatta” ndodhet në zonën “C” të Bregut Perëndimor, që është ndarë në rajonet A, B dhe C në kuadër të “Marrëveshjes së Dytë të Oslos” të nënshkruar në vitin 1995 midis Palestinës dhe Izraelit. Izraeli i pengon palestinezët të ndërtojnë aktivitete në këtë rajon. /aa

The demolition of Mohammed Ayoub Abu Sabh’s home in al Fahkeit, in the 918 Firing Zone, is a reminder that Israel’s plans of erasing the communities of Masafer Yatta will not happen in one horrifying event, but by eliminating one Palestinian community at a time. Take Action 👇🏾 pic.twitter.com/LJDSoNfj9t

— Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) May 11, 2022