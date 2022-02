Forcon imunitetin, kuron zemrën dhe mushkëritë, fruti që e kemi të gjithë në shtëpi ka vlera të mëdha shëndetësore

Vlerat ushqyese

Arrat kanë shumë kalori, rreth 650 kal për 100 gramë. Në arra gjejmë 16% proteina, 12% glucide dhe më shumë se 60% yndyra. Për sa i përket këtyre të fundit, nuk flitet për yndyra negative për organizmin, përkundrazi, por për të famshmen omega 3 dhe omega 6, të cilat kanë një aksion pozitiv mbi kolesterolin dhe trigliceridet. Arrat janë të pasura me kripëra minerale, si potas, hekur, fosfor, magnez, kalcium dhe vitamina. Mes tyre B1, B2, B6 dhe vitamina E, e cila ndihmon për te parandaluar radikalet e lira dhe si pasojë plakjen.

Vlerat shëndetësore të arrës

Vlerat ushqyese dhe shëndetësore të arrave janë më të vërtet të shumta. Fillimisht, arrat përmbajnë një substance aminoacide bazike të quajtur argininë, shumë e rëndësishme për të parandaluar arterosklerozën.

Për më tepër, arrat mund të konsumohen edhe si qëllim për të parandaluar këto patologji. Duke qenë shumë ushqyese, arrat mund të konsumohen edhe për të luftuar stresin, për të njëjtin motiv, mund të futen në dieta vegjetariane për të shtuar sasinë e proteinave.

Arrat gjithashtu janë të këshilluara edhe në periudhën e shtatzënisë, për përmbajtjen e lartë të omega 3, për një zhvillim të fetusit. Kundër ndikimet, janë të pakta dhe me tepër janë të lidhura me konsumin e tepërt të arrave.

Ne vazhdim ju sjellim një recetë me arrat e thata

Grini meset e arrave, ziejini ato me 1 gotë e gjysmë ujë, lërini të ftohen për 20 minuta. Kullojeni lëngun mirë në një napë dhe lyeni me to kapakët e syve disa herë. Përsëriteni këtë procedurë për 2 javë. Merrni dy lugë gjelle me mese arrash, hidhini në një çajnik të mbushur me një gotë e gjysmë ujë. Lërini të ziejnë ngadalë në një nxehtësi të ulët. Lëreni çajnikun të ftohet për një orë dhe pijeni lëngun 3 herë në ditë.