Ford do të bëjë një SUV elektrik me tre rreshta që do të ketë një rreze prej 563 kilometrave, pritet të vijë në vitin 2025

Në fillim të këtij muaji, CEO i Ford Motor Company, Jim Farley, njoftoi se kompania planifikon të prodhojë një SUV elektrik me shtatë ulëse.

Ai tha se derisa tregu i SUV-ve me dy rreshta do të jetë i tepërt së shpejti.

Tani më shumë detaje janë bërë të ditura në lidhje me SUV-in elektrik me tre rreshta të Ford-it, me sa duket nga një event që prodhuesi i automjeteve po zhvillon aktualisht.

Michael Martinez i Automative News ka bërë një postim në Twitter nga eventi i shoqëruar me dy foto.

Ai tha përmes këtij postimi tha se një linjë i SUV-ve me tre rreshta do të vijë në vitin 2025 me një rreze prej 563 kilometra.