Ford planifikon prodhimin e një SUV elektrik me 7 ulëse për tregun amerikan në mënyrë që të konkurrojë me Tesla dhe Kia

Tregu i veturave të pasagjerëve në SHBA dominohet nga SUV-të dhe varieteti me tre rreshta është një pjesë e madhe e këtij tregu.

Ndërsa veturat elektrike po fillojnë ngadalë të hyjnë në çdo segment, tregu i veturave elektrike me 7 ulëse udhëhiqet nga Tesla.

Dhe përveçse VinFast dhe Kia, Ford po i kushton vëmendje kësaj industrie.

Në pamje të parë, Ford po kalon një periudhë të mirë – F-150 Lightning po arrin shifra të mëdha në shitje, ndërsa Mustang Mach-E është kthyer në prodhim me volum të plotë pas përmirësimit të objektit ku kjo veturë prodhohet, përcjell Telegrafi.

Veturat komerciale Ford me E-Transit vazhdojnë gjithashtu të kenë shifra mjaft të mira të shitjes, në ardhje janë edhe më shumë modele, dhe megjithatë divizioni veturave elektrike i kompanisë humbi 700 milionë dollarë vetëm në tre muajt e parë të këtij viti.

Ford parasheh “humbjen” e 3 miliardë dollarëve këtë vit, kjo pasi gjiganti amerikan do të investojë në gjeneratën e dytë të veturave të saj elektrike.

Prodhimi i një SUV-je elektrike me 3 rreshta nga ana e Ford do të kishte shumë kuptim, kompania e di atë dhe tashmë është duke punuar mbi një të tillë sipas Jim Farley, drejtor ekzektutiv i Ford.

Farley beson se brenda 2 viteve të ardhshme, do të ketë të paktën 45 vetura të ndryshme në kategorinë SUV elektrike me 5 ulëse.

Ford planifikon të ketë një SUV me 3 rreshta me 7 ulëse që do të jetë më i madh se Ford Mustang Mach-E pasi shpreson të hidhet në një segment të pashfrytëzuar.

Por cilat kompani të tjera e synojnë atë semgent?

Momentalisht janë veturat Volvo EX90, Kia EV9 e Hyundai Ioniq 7, vetura në ardhje, dhe sigurisht që është edhe Tesla me veturat e saj Model X dhe Model Y. Pastaj është edhe VinFast që sjell VF9 dhe Honda po përgatit një SUV më të madh bazuar në platformën e saj të veturave elektrike.

Por cili do të jetë modeli që do të bëhet me 7 ulëse? A do të jetë Explorer apo Ford do ta elektrizojë modelin Expedition? Explorer veçse do të lansohet, me versionin shumë më të vogël evropian që do të dalë në shitje së shpejti.

Expedition do të ishte një zgjedhje e lehtë, por duke e ditur se Ford do të mbajë një event special për investitorët e saj në fund të majit, aty do të diskutohet më në detaje për SUV-në e re me 7 ulëse, e gjithashtu edhe për veturat e reja komerciale, teksa nga Arena EV shkruajnë se mezi presin që të mësojnë më shumë nga ky event.