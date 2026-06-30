Ford “teston fshehurazi” kamionçinën elektrike prej 30 mijë dollarësh, dalja në treg pritet në vitin 2027

Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike, me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim rreth 30 mijë dollarë që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme.
Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë, Sherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa lansimi zyrtar mbetet i planifikuar për vitin 2027.
Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Ford-it në Qendrën e Zhvillimit të Automjeteve Elektrike në Long Beach të California.
Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë, e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
Sipas shefit ekzekutiv të Ford-it, Jim Farley, platforma e re do të shërbejë si bazë për një familje të tërë automjetesh elektrike me çmime konkurruese.
Kamionçina me katër dyer pritet të jetë modeli i parë i kësaj serie dhe synon të konkurrojë drejtpërdrejt në segmentin e automjeteve elektrike të përballueshme.
Ford po vazhdon verifikimin e furnitorëve, testimin e prototipeve dhe vlerësimin e teknologjive të reja të prodhimit, përfshirë procesin e njohur si “megacasting”, me synimin që projekti të mbetet sipas afateve të përcaktuara.