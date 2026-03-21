Ballina Arritje Teknologji Fortnite kthehet në Google Play në të gjithë botën

Fortnite kthehet në Google Play në të gjithë botën

Pas pesë vitesh e gjysmë betejash ligjore, Fortnite më në fund po kthehet në Google Play në të gjithë botën.

Titulli i suksesshëm i Battle Royale është përsëri i disponueshëm në Google Play si shkarkim falas, pikërisht në kohë për sezonin e tij të ri të Battle Royale: Fortnite Showdown.

Ky zhvillim i fundit vjen pas kthimit të Fortnite në versionin amerikan të Google Play në dhjetor dhe rilistimit të tij në Apple App Store majin e kaluar.

Fortnite u hoq nga Google Play dhe App Store në gusht 2020, pak pasi Epic u përpoq të zbatonte sistemin e vet të pagesave të jashtme për blerjet brenda lojës.

Epic Games më pas filloi ofensivën e saj ligjore kundër Google dhe Apple, të cilën në fund e fitoi, duke rezultuar në ndryshime në shkallë të gjerë në App Store dhe Google Play.

Si rezultat i betejave ligjore, të dyja platformat tani u lejojnë zhvilluesve të përdorin sisteme alternative pagesash me tarifa më të ulëta komisioni dhe pa taktika të panevojshme frikësimi ndaj përdoruesve.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram