Foshnja 4-muajshe humb jetën pasi u pengua të kalonte në spital në një postbllok izraelit

Një foshnjë katërmuajshe nga fshati Deir Ammar, në perëndim të Ramallahut, ka humbur jetën pasi, sipas autoriteteve palestineze, familja e tij u ndalua për më shumë se një orë në një postbllok ushtarak izraelit gjatë rrugës për në spital.
Guvernatorja e Ramallahut dhe El-Birehut, Lejla Ghanam, bëri të ditur se mjekët në Spitalin Konsultativ Arab shpallën vdekjen e foshnjës Ahmed Maruf Zeid, i cili ishte nisur për të marrë trajtim urgjent.
Sipas Ghanam, ushtarët izraelitë nuk lejuan kalimin e familjes, ndërsa në zonë u hodh edhe gaz lotsjellës ndaj banorëve dhe automjeteve, duke vonuar transportimin e foshnjës në spital.
Ajo e cilësoi ngjarjen si shkelje të së drejtës për jetë dhe trajtim mjekësor, duke akuzuar Izraelin se përmes postblloqeve dhe kufizimeve të lëvizjes pengon qasjen e pacientëve dhe autoambulancave në shërbimet shëndetësore. Ghanam tha se rasti pasqyron vuajtjet me të cilat përballen palestinezët për shkak të kufizimeve të lëvizjes në Bregun Perëndimor. /mesazhi