Shoqata e të Burgosurve Palestinezë ngre alarmin për gjendjen e drejtorit të Spitalit Kamal Adwan

Shoqata e të Burgosurve Palestinezë ka shprehur shqetësim të madh për gjendjen e drejtorit të Spitalit Kamal Adwan në Gaza, Dr. Hussam Abu Safiya, i cili ndodhet në paraburgim izraelit.
Sipas organizatës, Abu Safiya është transferuar në një sektor të sigurisë së lartë të njohur si “Rakefet”, ndërsa vazhdon të mbahet pa akuza zyrtare në bazë të ligjit izraelit për “Luftëtarët e Paligjshëm”. Shoqata theksoi se ka shqetësime serioze për gjendjen e tij fizike dhe psikologjike.
Organizata deklaroi se ndalimi i personelit mjekësor nga Gaza, përfshirë Abu Safiyan, është pjesë e një fushate që synon punonjësit e sektorit shëndetësor. Ajo u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Kombeve të Bashkuara të ndërhyjnë urgjentisht për të siguruar mbrojtjen dhe lirimin e tyre.
Shoqata mbajti autoritetet izraelite përgjegjëse për jetën e Abu Safiyas dhe të të burgosurve të tjerë palestinezë, duke shtuar se edhe shtetet që i ofrojnë mbështetje politike dhe ushtarake Izraelit mbajnë përgjegjësi për vazhdimin e shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare.
Në deklaratë u përfshinë edhe fjalët që, sipas Shoqatës, Abu Safiya i ka thënë avokatit të tij: “Kjo është hera e fundit që më shihni. Më sollën këtu për të më vrarë. Nuk besoj se do të dal i gjallë nga këtu. Ky është fundi.” /mesazhi