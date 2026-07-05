Një markë italiane e harruar rikthehet me një veturë të re sportive

Osca ndërtoi reputacionin e saj me vetura sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithëse pa shumë sukses.
Tani marka është rikthyer, nën një sipërmarrje të re të udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Risio.
Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se e ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve.
Gjatë zbulimit të MT6, një SUV kompakt në stilin e coupe-s, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv.
Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Osca-s.
Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se vetura bazohet në Lotus Emira.