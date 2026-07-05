Ballina Auto Genesis sinjalizon të ardhmen në gara me një koncept ‘të çmendur’

Genesis sinjalizon të ardhmen në gara me një koncept ‘të çmendur’

Genesis ka një koncept të ri që jep një ide për të ardhmen e mundshme të ambicieve të saj garuese.

Quhet Magma GT3 Concept, i zhvilluar në bashkëpunim me Hyundai Motorsport.

Koncepti GT3 paraqet një “dizajn që i jep përparësi performancës” të zhvilluar për të përmbushur specifikimet teknike të GT3 dhe nuk rrjedh nga një model ekzistues për rrugë.

Duket si GT, por për gara.

Genesis e quan konceptin një “studim të pavarur” që eksploron se si “arkitektura e nxitur nga gara, aerodinamika dhe parimet inxhinierike mund të ndikojnë në automjetet e ardhshme të performancës Genesis”.

Deri më tani, kompania thotë se koncepti GT3 “mbetet nën eksplorim”.

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