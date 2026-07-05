Genesis sinjalizon të ardhmen në gara me një koncept ‘të çmendur’

Genesis ka një koncept të ri që jep një ide për të ardhmen e mundshme të ambicieve të saj garuese.
Quhet Magma GT3 Concept, i zhvilluar në bashkëpunim me Hyundai Motorsport.
Koncepti GT3 paraqet një “dizajn që i jep përparësi performancës” të zhvilluar për të përmbushur specifikimet teknike të GT3 dhe nuk rrjedh nga një model ekzistues për rrugë.
Duket si GT, por për gara.
Genesis e quan konceptin një “studim të pavarur” që eksploron se si “arkitektura e nxitur nga gara, aerodinamika dhe parimet inxhinierike mund të ndikojnë në automjetet e ardhshme të performancës Genesis”.
Deri më tani, kompania thotë se koncepti GT3 “mbetet nën eksplorim”.