Porsche i shndërroi personazhet e Toy Story në vetura të vërteta

Në vitin 2022, Porsche dhe Pixar u bashkuan për një nga bashkëpunimet më të mira automobilistike të kohëve të fundit: 911 Sally Special.
I frymëzuar nga Sally Carrera nga ekskluziviteti Cars, Porsche e solli personazhin e dashur në jetë si një 911 të vetme, për përdorim rrugor.
Më vonë u shit në ankand për një shumë të pabesueshme prej 3.6 milionë dollarësh.
Tani të dy kompanitë po bashkojnë forcat përsëri.
Përpara publikimit të Toy Story 5, Porsche dhe Pixar kanë krijuar tre 911 të personalizuara të frymëzuara nga personazhet më ikonikë të filmit: Woody, Jessie dhe Buzz Lightyear.
Dhe rezultatet janë fantastike.
Të tre veturat do të shiten së bashku, me të ardhurat që do të mblidhen për tre organizata të ndryshme bamirësie—Big Brothers Big Sisters of America, the American Red Cross, and Starlight Children’s Foundation.