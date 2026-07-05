Zjarr në Ballancë të Vitisë, luten qytetarët që t’i shmangin lëvizjet e panevojshme

Në fshatin Ballancë në Komunën e Vitisë ka shpërthyer një zjarr ku janë djegur sipërfaqe me bar të thatë.
Në vendngjarje ndodhen ekipet e Njësisë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, të cilat po punojnë për ta vënë situatën nën kontroll dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në arat përreth.
Komandanti i njësisë në Viti, Hetem Jakupi, ka bërë të ditur se për shkak të erërave të forta që po fryjnë në zonë, ekziston rreziku që flakët të përhapen edhe më tej.
“Lusim qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme në afërsi të zonës së zjarrit, të mos ndezin zjarre në ambiente të hapura dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve. Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen. Shpresojmë që me angazhimin maksimal të ekipeve tona, zjarri të lokalizohet dhe të shuhet sa më shpejt”, shkroi mes tjerash Jakupi në Facebook.