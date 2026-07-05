Turqia do të presë Samitin e NATO-s për herë të parë pas 22 vitesh javën e ardhshme, duke sjellë liderë botërorë në Ankara në një kohë sfidash të thella të sigurisë dhe ndryshimesh në ndarjen e barrës brenda aleancës, raporton Anadolu.
Pas Samitit të NATO-s në Stamboll në vitin 2004, i cili u bë një nga takimet kyç në transformimin e aleancës pas Luftës së Ftohtë, Turqia do të mirëpresë sërish liderët e NATO-s në atë që zyrtarët e përshkruajnë si një “epokë pasigurie”.
Samiti i 36-të i NATO-s i krerëve të shteteve dhe qeverive, që do të mbahet në kryeqytetin Ankara, shihet si kritik për të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën më të gjerë të sigurisë globale.
Samiti i Ankarasë pritet ta bëjë më të dukshme peshën diplomatike të Turqisë, duke shërbyer jo vetëm si një mbledhje liderësh botërorë, por edhe si një platformë që demonstron ndikimin në rritje të Ankarasë brenda NATO-s.
Samiti pritet të vë në dukje kontributin ushtarak të Turqisë, industrinë e mbrojtjes, kapacitetin për menaxhimin e krizave dhe diplomacinë në nivel liderësh.
Ndarja e barrës do të jetë një nga pikat kryesore të agjendës së samitit.
Liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, si dhe ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes, pritet të mblidhen në Ankara.
Përveç anëtarëve të NATO-s, në samit do të marrin pjesë edhe partnerët e Indo-Paqësorit Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Koreja e Jugut, duke sjellë në të njëjtën tryezë agjendat e sigurisë euroatlantike dhe indopaqësore.
– Forum për industrinë e mbrojtjes
Forumi i Industrisë së Mbrojtjes së Samitit të NATO-s, i organizuar vitet e fundit si një aktivitet anësor kyç, do të mbahet në Ankara si pjesë e programit të samitit.
Gjithashtu do të zhvillohet një takim në nivel ministrash të jashtëm me partnerët e Nismës së Bashkëpunimit të Stambollit. Kjo nismë u lançua në Samitin e NATO-s në Stamboll në 2004 dhe përfshin Bahreinin, Kuvajtin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Turqia do të presë liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s, së bashku me liderë të ftuar, gati 100 ministra, diplomatë të lartë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe mijëra mysafirë të huaj.
Rreth 3.000 gazetarë, ekipe televizive, fotoreporterë dhe përfaqësues të mediave ndërkombëtare kanë aplikuar për akreditim për të mbuluar samitin.
Në total do të angazhohen 56.288 personel sigurie, përfshirë 48.841 policë dhe 7.447 pjesëtarë të xhandarmërisë.
Gjithashtu, 639 persona do të kryejnë patrullime kibernetike 24 orë për të luftuar krimin kibernetik dhe kërcënimet e sigurisë.
Pjesëmarrësit do të shërbehen përmes Aeroportit Esenboğa të Ankarasë, Bazës Ajrore Murted dhe një objekti të rinovuar së fundmi — ish-Baza Ajrore Etimesgut, tani e quajtur thjesht Aeroporti i Ankarasë.
Disa aktivitete anësore do të mbahen në margjinat e samitit, përfshirë Samitin Parlamentar të NATO-s në Pallatin Dolmabahçe në Stamboll më 28–29 qershor, një pritje joformale për përfaqësuesit e përhershëm dhe ambasadorët aleatë në Ankara më 6 korrik, punëtorinë SAM-Chatham House më 6 korrik, panelet “Dialogjet e Samitit të NATO-s në Ankara” më 7 korrik, aktivitetin SETA-MSC “Aleatët në Ankara” më 7–8 korrik dhe “Tryezën e Rrumbullakët të Planifikuesve të Politikave Transatlantike” më 7–8 korrik.