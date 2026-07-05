Fiat përgatit ofensivën e madhe, pesë modele të reja do të vijnë së shpejti

Fiat është një nga katër markat kryesore globale të Stellantis, së bashku me Jeep, Peugeot dhe Ram.
Me një linjë të përshtatur për tregjet në të gjithë botën, prodhuesi italian i veturave ka arritur të përmirësojë fitimin përmes një portofoli të larmishëm që përfshin gjithçka, nga veturat e qytetit dhe ato hatchback kompakte, deri te SUV-të, kamionçinat dhe madje edhe mikro-veturat.
Kjo linjë pritet të zgjerohet ndjeshëm midis viteve 2026 dhe 2030, me 13 modele të reja në horizont.
Shumë prej tyre u prezantuan paraprakisht gjatë prezantimit të Stellantis në Ditën e Investitorëve.
Të paktën pesë modele të reja të Fiat që njohim do të shfaqen në tregjet globale gjatë viteve të ardhshme—disa i kemi parë tashmë, ndërsa të tjerat janë ende në rrugë e sipër.
Modelet që priten janë: Fiat Grizzly, Fiat Grizzly Fastback, Fiat Quattrolino, Fiat Pandina dhe Fiat Tris.