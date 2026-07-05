Porsche reflekton mbi veturën e saj të parë elektrike: Koha nuk ishte ideale

Vështirë të besohet se ka kaluar më shumë se një dekadë që kur Porsche prezantoi konceptin Mission E.
Treguesi i parë i kompanisë se më vonë do të hynte në segmentin e automjeteve elektrike erdhi në shtator 2015 në Panairin e Automobilave në Frankfurt.
Katër vjet më vonë, Taycan, gati për prodhim, bëri debutimin zyrtar në të njëjtin aktivitet.
Duke reflektuar mbi mbërritjen e veturës gati shtatë vjet më parë, shefi i kompanisë tani pohon se ajo mund të jetë lansuar shumë shpejt.
Revista gjermane Auto Motor und Sport organizoi një panel ku morën pjesë udhëheqësit e prodhuesve më të rëndësishëm të veturave në Gjermani: Volkswagen Group, Audi, Mercedes, BMW dhe Porsche.
Tema e elektrifikimit u ngrit në mënyrë të pashmangshme gjatë diskutimit dhe personi përgjegjës në Zuffenhausen reflektoi mbi kohën e prodhimit të Taycan.
Michael Leiters beson se Porsche “me sa duket ishte shumë e shpejtë në përqafimin e lëvizshmërisë elektrike”, duke sugjeruar se Taycan doli në treg përpara se njerëzit të mund ta vlerësonin plotësisht potencialin e tij.
Siç tregojnë shifrat, shitjet e Taycan nuk kanë qenë të forta gjatë dy viteve të fundit.
Jo vetëm kaq, por viti 2026 nuk duket se do të jetë më i mirë. Dorëzimet e veturës elektrike të parë të Porsche ranë me 19 përqind në tremujorin e parë në vetëm 3,420 njësi.
Nga ana tjetër, Macan elektrik po performon shumë më mirë, me dërgesa që arritën në 8,079 crossover deri në mars.
Gjatë panelit, kreu i Porsche njoftoi se investimet në automjete elektrike do të vazhdojnë.
Siç është zbuluar më parë, versionet elektrike të Boxster dhe Cayman janë ende në rrugën e duhur.