Përdoruesit në BE do të presin më gjatë për Siri AI në iPhone dhe iPad

Përdoruesit në Bashkimin Evropian do të duhet të presin më shumë kohë për të marrë funksionet e reja të Siri të bazuara në inteligjencë artificiale në iPhone dhe iPad, sipas raportimeve të fundit nga Apple.
Kompania ka konfirmuar se versioni i ri i Siri AI, i prezantuar si pjesë e platformës “Apple Intelligence”, nuk do të jetë i disponueshëm në BE në momentin e lansimit të iOS 27 dhe iPadOS 27. Arsyeja kryesore lidhet me kërkesat rregullatore të Aktit të Tregjeve Digjitale (DMA) të Bashkimit Evropian.
Sipas Apple, këto rregulla mund të kërkojnë që asistentë të tjerë të inteligjencës artificiale të kenë akses të gjerë në sistemin e pajisjeve, gjë që kompania thotë se paraqet sfida për privatësinë dhe sigurinë e përdoruesve. Për këtë arsye, Apple nuk ka arritur një zgjidhje të përbashkët me institucionet evropiane.
Ndërkohë, funksionet e reja të Siri AI do të jenë të disponueshme në disa platforma të tjera si Mac dhe Apple Vision Pro në tregun evropian, por jo në iPhone dhe iPad në momentin e parë të lansimit.
Apple ka deklaruar se synon të vazhdojë bisedimet me BE-në për të gjetur një zgjidhje dhe për ta sjellë më vonë këtë teknologji edhe për përdoruesit e iPhone dhe iPad në Evropë.