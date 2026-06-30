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Gmail zbulon një “trik të fshehtë”

Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dijeni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin e praktikisht “adresa të pafundme” emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja.

Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail: përdorimin e simbolit “+” në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat (.) brenda adresave të përdoruesve.

Në rastin e parë, përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën “+” dhe një fjalë shtesë, për shembull: [email protected] ose [email protected]. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit.

Po ashtu, Gmail i trajton njësoj adresat që ndryshojnë vetëm nga vendosja e pikave, si për shembull [email protected] dhe [email protected], të cilat konsiderohen e njëjta adresë dhe marrin email-et në të njëjtin inbox.

Ky funksion përdoret shpesh për organizimin e komunikimeve, filtrimin e spam-it dhe identifikimin e burimeve të regjistrimeve në faqe të ndryshme online, duke i ndihmuar përdoruesit të menaxhojnë më lehtë postën elektronike.

Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme, pa asnjë konfigurim shtesë.

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