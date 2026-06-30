Microsoft zbulon Xbox Series X25 Limited Edition dhe kontrolluesin X25 për 25-vjetorin

Më 15 nëntor 2001, Bill Gates (dhe The Rock) zbuluan një konsolë të re lojërash të quajtur “Xbox”.
Më vonë këtë vit, linja Xbox do të festojë 25-vjetorin e saj dhe Microsoft është gati me një edicion special të Series X.
Xbox Series X25 Limited Edition heq dorë nga ngjyrat bardh e zi të Series X bazë dhe vishet me jeshile të tejdukshme – për ata që nuk ishin aty atëherë, jeshile e tejdukshme ishte më e bukura në fillim të viteve 2000.
Gjithashtu, logoja ikonike X në konsol do të ndriçojë me jeshile kur ta ndizni. Kjo nuk është e gjitha, njoftimi thotë se do të “zbuloni edhe disa surpriza të fshehura”.
Nën veshjen e saj të re të gjelbër, konsola është një Series X me ruajtje 1TB – ky nuk është harduer i ri.
Microsoft po lanson gjithashtu Xbox Wireless Controller X25 Special Edition në jeshile të tejdukshme që përputhet. Butonat ABXY kthehen në ngjyrat e tyre tradicionale.
Konsola Xbox Series X25 dhe Controller X25 do të shiten si një pako me edicion të kufizuar këtë nëntor. Nëse keni tashmë një Xbox, Controller X25 Special Edition do të jetë gjithashtu i disponueshëm veçmas. Detajet e çmimeve dhe të porosive paraprake do të zbulohen më vonë.