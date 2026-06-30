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Delegacioni parlamentar i NATO-s viziton gjigantin turk të dronëve Baykar para samitit në Ankara

Kryetarët e parlamenteve që marrin pjesë në Samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll zhvilluan sot një vizitë në terren në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë Baykar, të organizuar nga Numan Kurtulmus, kryetari i parlamentit turk, përpara samitit historik të javës së ardhshme të NATO-s në kryeqytetin Ankara, raporton Anadolu.

Pas samitit të mbajtur të hënën në pallatin “Dolmabahçe” të Stambollit, Kurtulmus, së bashku me kryetarët e parlamenteve nga vendet aleate dhe përfaqësues të lartë parlamentarë, vizitoi Qendrën Kombëtare të Teknologjisë “Ozdemir Bayraktar” të Baykar Technology.

Gjatë vizitës në terren, të udhëhequr nga kryetari i Baykar-it, Selcuk Bayraktar, delegacioni u informua mbi aktivitetet e kompanisë, punën në teknologjitë e mbrojtjes dhe projektet inovative.

Kurtulmus gjithashtu u takua me Canan Bayraktar, të venë e të ndjerit Ozdemir Bayraktar, një pionier i Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë së Turqisë dhe dronëve luftarakë vendas, si dhe nënën e Selcuk Bayraktarit.

Vizita vjen përpara Samitit të NATO-s më 7-8 korrik në Ankara, i cili për herë të parë do të përfshijë një forum të industrisë së mbrojtjes si pjesë e programit zyrtar.

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