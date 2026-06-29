Izraeli, shpresë te Amerika për të shpëtuar nga Turqia

Netanyahu: Kërcënimet e Erdoganit, do ta informojmë Trump-in për këtë!
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha kabinetit se vendi i tij i merr deklaratat kërcënuese të fundit të Recep Tayyip Erdoganit me seriozitetin më të madh.
Netanyahu theksoi se deklaratat e presidentit turk për shkatërrimin e Izraelit do t’i vihen në vëmendje qeverisë amerikane për shqyrtim të mëtejshëm.
Udhëheqja turke kohët e fundit ka intensifikuar retorikën e saj kundër Izraelit, duke shkaktuar shqetësim të madh në anën izraelite.
Donald Trump tha se po përgatit një marrëveshje për t’i shitur sisteme armësh Turqisë, gjë që po shkakton shqetësim midis autoriteteve izraelite. Shihni më shumë nga artikujt tanë në rezultatet e kërkimit
Benjamin Netanyahu i tha sot kabinetit se Izraeli po e merr retorikën e Recep Tayyip Erdogan kundër vendit të tij me seriozitetin më të madh, duke theksuar se deklaratat e presidentit turk do t’i vihen në vëmendje edhe qeverisë amerikane, ndërsa shprehu shqetësim për përshkallëzimin e kërcënimeve nga Ankaraja.
Sipas Times of Israel, duke cituar burime nga zyra e kryeministrit, Netanyahu u tha ministrave të tij: “Vështirë se kalon një ditë pa Erdogan që bën thirrje për shkatërrimin e shtetit të Izraelit. Ne i marrim këto fjalë shumë seriozisht, sepse nëse ka një gjë që kemi mësuar nga historia e popullit tonë, është se kur dikush thotë se ka ndërmend t’ju shkatërrojë, duhet ta merrni seriozisht.”
Kryeministri izraelit shtoi se çështja do të ngrihet edhe me aleatët amerikanë të vendit. “Ne gjithashtu do t’ua tërheqim vëmendjen miqve tanë amerikanë këtyre deklaratave. Ne nuk i injorojmë ato”, tha ai.
Kohët e fundit, Erdogan, si dhe zyrtarë të tjerë të lartë turq, kanë shtuar deklaratat e tyre kërcënuese kundër Jerusalemit. Më herët këtë muaj, ministri i brendshëm i Turqisë i bëri thirrje vendit të tij të “çlirojë” Jerusalemin.
Gazeta Times of Israel shkon aq larg sa të kujtojë se, gjatë një lutjeje për fundin e Ramazanit në mars të vitit 2025, Erdogan u lut duke thënë: “Allahu e shkatërroftë dhe zhduktë Izraelin sionist”.
Në të njëjtën kohë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili ka folur vazhdimisht pozitivisht për Erdoganin, pretendoi javën e kaluar se presidenti turk mund të ketë qenë i përfshirë në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit në anën e Teheranit sepse “ai nuk e pëlqen Izraelin”. Megjithatë, Turqia nuk kishte dhënë asnjë shenjë se po përgatitej të merrte pjesë në konflikt.
Në të njëjtën ditë, Trump tha gjithashtu se po përgatiste një marrëveshje për t’i shitur sisteme armësh Turqisë përpara samitit të ardhshëm të NATO-s, i cili përfshin edhe motorë për avionët luftarakë QAAN. Një perspektivë që ka shkaktuar shqetësim të madh në Jerusalem për muaj të tërë…/tesheshi