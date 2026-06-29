Irani: Nuk ka bisedime teknike me SHBA-në këtë javë në Doha

Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Kazem Gharibabadi, tha të hënën se “asnjë bisedë teknike” me SHBA-në nuk është planifikuar këtë javë në kryeqytetin e Katarit, Doha, duke hedhur poshtë raportet e mediave amerikane, transmeton Anadolu.
Gharibabadi tha se raportet e mediave për mbajtjen e bisedimeve të grupit teknik të punës midis Teheranit dhe Washingtonit në Doha “nuk janë konfirmuar”, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
“Takimet teknike të grupeve të punës nuk janë planifikuar për këtë javë”, shtoi ai.
Gharibabadi tha se konsultimet me Katarin po vazhdojnë, duke përfshirë përpjekjet për të ndjekur zbatimin e angazhimeve të SHBA-së sipas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi.
“Rundi i parë i bisedimeve teknike brenda grupeve të caktuara të punës do të mbahet pasi të plotësohen kushtet dhe pasi të arrihet marrëveshja për datën dhe vendin e takimit”, shtoi ai.
Zyrtari iranian tha se konsultimet për këtë çështje po vazhdojnë përmes vendeve ndërmjetësuese.