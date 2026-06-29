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Presidenti Erdogan dhe kancelari Merz diskutojnë për çështjet globale

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kancelari gjerman Friedrich Merz diskutuan sot në një telefonatë për çështjet rajonale dhe globale si dhe marrëdhëniet dypalëshe, tha Drejtoria e Komunikimit e Turqisë, transmeton Anadolu.

“Turqia synon të forcojë marrëdhëniet e saj me Gjermaninë”, tha presidenti Erdogan duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të ndërmarrjes së hapave të ndërsjellë drejt këtij qëllimi.

Erdogani shtoi se Turqia pret “angazhim të fortë” në Samitin e NATO-s në Ankara për të forcuar mbrojtjen e Evropës dhe për të ruajtur “lidhjen transatlantike”.

Lidhur me luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, Erdogan foli për përpjekjet e Ankarasë, duke thënë se Turqia po punon për paqe të qëndrueshme dhe rifillimin e negociatave.

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