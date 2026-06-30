Opera për Android përditësohet me një faqe të re fillimi dhe një hapësirë futbolli

Opera ka përditësuar shfletuesin e saj celular në Android me një dizajn të ri, si dhe një qendër të specializuar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026.
Duke filluar me dizajnin, Opera e re për Android paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android.
Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI, si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat.
Ju gjithashtu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre.
Megjithatë, një përditësim më i rëndësishëm është një qendër e re e dedikuar futbolli që mund të shfaqet këtu.
Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqen e fillimit në kohë reale.
Ju gjithashtu mund të shihni oraret dhe rezultatet për ndeshje të tjera që zhvillohen dhe të merrni njoftime për to.
Qendra e mundësuar nga AI mëson automatikisht nga preferencat tuaja dhe përshtatet me kalimin e kohës.
Dizajni dhe qendra e re tani janë të disponueshme në versionin më të fundit të aplikacionit.