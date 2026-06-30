Katër të vdekur në Itali për shkak të nxehtësisë ekstreme, 25 qytete mbeten në alarm të kuq

Katër persona janë raportuar të vdekur që nga e hëna për shkak të temperaturave të larta në Itali, ku 25 qytete qëndruan në alarm të kuq të martën, sipas Sky Tg24, transmeton Anadolu.
Që nga e hëna, një burrë 86-vjeçar dhe një grua 74-vjeçare, të cilët tashmë ishin shtruar në spital në Xhenova, një piktor shtëpie 64-vjeç që punonte në një hotel në Padova dhe një punëtore marokene 55-vjeçare në fermë në Mantua, thuhet se vdiqën.
Ndërsa temperaturat e larta vazhdojnë në të gjithë vendin, 25 qytete do të jenë në alarm të kuq për të martën dhe të mërkurën.
Megjithatë, në disa pjesë të Italisë, moti i nxehtë filloi t’i hapte vend stuhive dhe shiut.
Në të gjithë Toskanën, moti i keq shkaktoi rënien e pemëve të shumta dhe çoi në ndërprerje të trafikut.
Më vonë gjatë ditës priten reshje shiu dhe stuhi, veçanërisht mbi Alpe dhe zonat e brendshme të Italisë qendrore dhe jugore.