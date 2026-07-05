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Inteligjenca artificiale, kosto e lartë për mjedisin

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Brenda vitit 2030 IA do të konsumojë ujin e nevojshëm për 1.3 mld banorë të Tokës.

Konsumi i energjisë përllogaritet në 945 terawattore elektricitet, që në terma të tjera, është energjia e nevojshme për 650 mln banorë që jetojnë në Pakistan, Bangladesh dhe Nigeri sëbashku.

Të dhënat janë bërë publike nga një raport i OKB mbi kostot mjedisore të IA dhe gjurma e saj në ujë, ajër e tokë.

Këtu përfshihet gjithë zinxhiri i nevojshëm për funksionimin e inteligjencës artificiale, përfshirë ndërtimin e data center, përdorimi i saj normal e deri tek mbetjet elektronike.

Studimi ka analizuar raste reale të ndodhura, ku një ndër to është çështja e Irlandës, ku janë realizuar shumë data center, pra fabrika të mirëfillta për IA, e ku në 2023 kanë konsumuar 21% të elektricitetit, duke tejkaluar atë që konsumon popullsia urbane.

Gjithashtu edhe rasti i Uruguajit, ku projektet për një data center me konsum të lartë hidrik, përkuan me thatësirën ekstreme në 2023, ku u shteruan rezervat e ujit të ëmbël në Montevideo, duke e bërë edhe ujin e rubinetit jo të pijshëm, pasi uji përdoret për procesin e ftohjes së procesoreve IA.

OKB thekson gjithashtu se raporti nuk është një akuzë ndaj IA, por transformimi teknologjik kërkon një apel për përdorimin e saj me përgjegjësi dhe plane të mirëfillta për rregullimin dhe evitimin e impakteve të padëshiruara, për ta bërë gjithë industrinë të përshtatshme ndaj mjedisit.

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