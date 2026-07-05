Ballina Sport Futboll Spektakli i Kupës së Botës vazhdon sonte me ndeshjen Brazil – Norvegji

Spektakli i Kupës së Botës vazhdon sonte me ndeshjen Brazil – Norvegji

Faza e eliminimit direkt në Kampionatin Botëror vazhdon sonte me ndeshjen Brazil – Norvegji, Kombëtare që “luftojnë” për kalim në çerekfinale.

Kjo ndeshje pritet të dhurojë emocione të shumta duke pasur parasysh formën që kanë shfaqur të dyja Kombëtaret në fazën e grupeve.

Ndeshja në fjalë fillon në ora 22:00 me orën tonë lokale.

Ndërkohë pas mesnatës në ora 02:00 na pret një tjetër duel interesant.

Meksika dhe Anglia do të përplasën për ta kërkuar “prerjen” e biletës për në çerekfinale.

Deri në këtë fazë, çerekfinalen e kanë siguruar Maroku dhe Franca.

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