Spektakli i Kupës së Botës vazhdon sonte me ndeshjen Brazil – Norvegji

Faza e eliminimit direkt në Kampionatin Botëror vazhdon sonte me ndeshjen Brazil – Norvegji, Kombëtare që “luftojnë” për kalim në çerekfinale.
Kjo ndeshje pritet të dhurojë emocione të shumta duke pasur parasysh formën që kanë shfaqur të dyja Kombëtaret në fazën e grupeve.
Ndeshja në fjalë fillon në ora 22:00 me orën tonë lokale.
Ndërkohë pas mesnatës në ora 02:00 na pret një tjetër duel interesant.
Meksika dhe Anglia do të përplasën për ta kërkuar “prerjen” e biletës për në çerekfinale.
Deri në këtë fazë, çerekfinalen e kanë siguruar Maroku dhe Franca.