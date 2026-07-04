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Sorensen në Serbi, kërkon zbatim të Marrëveshjes së Ohrit

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, njoftoi se është takuar me ministrin e Jashtëm serb, Marko Gjuriq.

Takimi u fokusua rreth zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit.

“Diskutuam rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm në Dialogun e lehtësuar nga BE-ja, për të zbatuar të gjitha marrëveshjet, përfshirë Marrëveshjen e Ohrit të vitit 2023, dhe për të çuar përpara normalizimin ekonomik që përmirëson jetën e përditshme të njerëzve” shkroi Sorensen.

Ndërkohë, ende nuk dihet se kur mund të zhvillohet takimi i ardhshëm trepalësh, në kuadër të dialogut.

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