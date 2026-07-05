iPhone-i juaj i vjetër mund të funksionojë si i ri falë iOS 27

Njoftimi i Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisje aq të vjetra sa iPhone 11 i vitit 2019.
Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet t’i bëjnë pajisjet edhe më të vjetra të ndihen më të reja.
Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thotë se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27.
Kjo arrihet duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht të dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për t’u përdorur sa herë që hapen.
Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin.
Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.