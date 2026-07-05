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KFOR zhvillon stërvitje me helikopterë në Prishtinë

Karabinierët italianë dhe ushtarët çekë të caktuar në Njësinë e Specializuar Shumëkombëshe (MSU), në kuadër të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, kanë zhvilluar stërvitje me helikopterë në “Camp Film City” në Prishtinë.

Sipas njoftimit të KFOR-it, stërvitja kishte për qëllim rritjen e gatishmërisë operacionale dhe forcimin e koordinimit ndërmjet ekuipazheve ajrore dhe personelit në terren.

Aktivitetet përfshinë transportin e personelit, evakuimin e trupave dhe ushtrime mbi skenarë emergjentë, me synim ruajtjen e gatishmërisë operacionale dhe ndërgjegjësimit të personelit të KFOR-it.

KFOR thekson se këto stërvitje pasqyrojnë angazhimin e vazhdueshëm të misionit për të garantuar një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.

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