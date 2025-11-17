Franca lejon kompanitë izraelite të marrin pjesë në panairin ndërkombëtar të sigurisë

Franca ka autorizuar kompanitë izraelite të marrin pjesë në një panair të madh ndërkombëtar për sigurinë dhe mbrojtjen, transmeton Anadolu.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka miratuar “të gjitha kompanitë izraelite që dëshirojnë ta bëjnë këtë” për të ekspozuar në panairin “Milipol Paris” që hapet të martën, duke përmendur hyrjen në fuqi të armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor, raportoi transmetuesi francez BFMTV, duke cituar Pallatin Elysee.
Edicioni i 24-t i ngjarjes kryesore dyvjeçare, i mbajtur nën kujdesin e Ministrisë së Brendshme të Francës, do të presë rreth 1.200 ekspozues këtë vit, përfshirë 39 kompani izraelite. Në Panairin Ajror të Parisit në qershor, qasja në stendat izraelite ishte bllokuar me mure dhe katrama të zeza pas urdhrave të qeverisë që ndalonin shfaqjen e pajisjeve sulmuese.
Kompanitë izraelite u penguan të ekspozonin në panairin e mbrojtjes tokësore “Eurosatory” të Francës në pranverën e vitit 2024 dhe u autorizuan vetëm në minutën e fundit me vendim gjykate për të ekspozuar në panairin “Euronaval” atë vjeshtë.
Marrëveshja e armëpushimit në Gaza hyri në fuqi më 10 tetor nën ndërmjetësimin e Egjiptit, Katarit, SHBA-së dhe Turqisë, megjithëse Izraeli vazhdoi shkeljet dhe bllokoi përparimin drejt fazës së dytë të marrëveshjes, e cila përqendrohet në marrëveshjet e sigurisë dhe administrative në enklavë dhe tërheqjen izraelite.