Franca paralajmëron përgjigje të rreptë dhe dislokimin e 70 mijë forcave të sigurisë për protestat e të shtunës

Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, njoftoi të premten vendosjen e 70.000 forcave të sigurisë përpara protestave mbarëkombëtare që do të zhvillohen të shtunën dhe u zotua për një përgjigje të vendosur ndaj dhunës, transmeton Anadolu.
“Gjithashtu po lëshoj një paralajmërim për ata që mund të vijnë dhe të kryejnë akte dhune: ne nuk do të tregojmë asnjë butësi. Nesër do të jemi jashtëzakonisht, jashtëzakonisht, jashtëzakonisht të vendosur”, tha Nunez në një konferencë për shtyp.
Ai vuri në dukje se një total prej 70.000 oficerësh policie dhe xhandarësh do të vendosen në hapësirat publike në të gjithë vendin.
“Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar plaçkitjet, aktet e dhunës dhe sulmet ndaj ndërtesave publike”, tha Nunez.
Ai theksoi se vendosja e së shtunës do të bashkojë burimet dhe do të përdorë personelin dhe shërbimet “që zakonisht nuk caktohen për këtë lloj misioni”.
Nunez vuri në dukje se ata kanë mobilizuar njësi të specializuara që do të pozicionohen paraprakisht, duke përfshirë njësitë elitare.
Ai shtoi se njësi të specializuara ajrore dhe tokësore, duke përfshirë dronë dhe “një numër të madh helikopterësh”, do të vendosen gjithashtu në të gjithë rajonin e Parisit dhe pjesën tjetër të Francës.
“E kam hartuar këtë operacion që të jetë shumë i lëvizshëm, i shkathët dhe i fuqishëm. Të gjitha grupet me rrezik të lartë do të jenë në shënjestër”, riafirmoi më tej Nunez.
Ai shtoi se do të ketë arrestime të shumta në rast dhune.
“Ne kemi ngritur njësi të dedikuara në çdo departament, duke përfshirë edhe në Prefekturën e Policisë së Parisit, për të përpunuar arrestimet sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të sjellë të arrestuarit para gjykatave pa vonesë”, tha Nunez.