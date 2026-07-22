Franca regjistron 12.500 shpërthime zjarresh pyjore, nis hetimi për vdekjen e dy zjarrfikësve

Ministri francez i Punëve të Brendshme, Laurent Nunez, ka bërë të ditur se autoritetet franceze kanë regjistruar 12.500 shpërthime zjarresh pyjore që nga fillimi i vitit, ndërsa gati 44.000 hektarë tokë janë djegur në mbarë vendin, teksa zjarrfikësit vazhdojnë të luftojnë disa vatra të mëdha zjarri, transmeton Anadolu.
Nunez tha se 500 zjarrfikës, të mbështetur nga mjete ajrore, përfshirë dy avionë Canadair, dy avionë Dash dhe katër avionë Air Tractor, janë angazhuar për të shuar një zjarr pyjor pranë Saumos, në jugperëndim të Francës, ku janë evakuuar 600 persona.
Ai tha se zjarri është përhapur tashmë në një sipërfaqe prej 600 hektarësh.
Nunez gjithashtu bëri të ditur se 128 persona janë arrestuar në lidhje me incidente të lidhura me zjarret pyjore që nga fillimi i sezonit të zjarreve.
Ndërkohë, prokurori i Bordosë, Renaud Gaudeul, njoftoi se është hapur një hetim nën dyshimin për zjarrvënie të qëllimshme që ka çuar në vdekjen e dy zjarrfikësve profesionistë.
“Nuk po them se kemi prova përfundimtare që vërtetojnë një veprim të qëllimshëm, por në këtë fazë të hetimit kjo është pista që po i japim përparësi”, tha ai.
Sot, autoritetet gjithashtu raportuan shpërthime të reja zjarresh në bimësi në qytetin juglindor të Nicës dhe në departamentin Correze në Francën qendrore, ndërsa zyrtarët thanë se gjatë ditës janë regjistruar 14 vatra zjarri në departamentin Gironde, prej të cilave tre ishin ende aktive deri në orët e pasdites.
Franca është përballur me valë të përsëritura të të nxehtit gjatë javëve të fundit, ndërsa zjarret pyjore kanë prekur disa pjesë të vendit.